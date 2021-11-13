دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف باسيل: "روسيا لم تتدخل يوما بالشؤون الداخلية لدولنا بل كانت دائما تمد يد الصداقة".

وتابع باسيل: روسيا ساعدتنا في الحرب ضد الإرهاب وفي تثبيت فكرة عودة الناس إلى أرضهم "السوريون إلى سوريا والفلسطينيون إلى فلسطين" وفكرة تثبيت الناس في أرضهم كالعراقيين واللبنانيين وذلك في إطار الحفاظ على المنطقة بحرياتها وتنوعها وعيش الأقليات فيها بتناغم".

وقال: "ما نراه دائما في الدور الروسي الإيجابي هو أنه لا يمس بسيادة واستقلال الدول إنما يلعب دور الصديق والمساعد"، بحسب ما نقل موقع "الجديد".

وختم باسيل: "آمل أن نتساعد جميعا بعملية السلام في المنطقة وبإحلال فكرة السلام وأن تطغى على الحروب كي نعيش إعادة إعمار في العراق وسوريا وإعادة استنهاض في لبنان حتى يعود البلد الذي يستقطب وليس البلد الذي يهجّر".