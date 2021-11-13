لجنة أطباء المركزية: مقتل متظاهر برصاص قوات المجلس العسكري في أم درمان بالعاصمة الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان صادر عن اللجنة، اليوم السبت "ارتقاء شهيد في أم درمان الآن برصاص المجلس العسكري الانقلابي".

وأشار البيان إلى "وجود عدد كبير من الإصابات المتفاوتة بالرصاص الحي في مناطق الخرطوم المتفرقة"، موضحا "وجود صعوبات بالغة في إيصال المصابين للمستشفيات".

وكان تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، قد دعا الأسبوع الماضي إلى خروج مظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش".

كما دعت أمس الجمعة، حركة "جيش تحرير السودان" المسلحة، إلى تنظيم مظاهرات رفضا لقرارات البرهان.

وكان البرهان فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".