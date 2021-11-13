رئيسة وزراء تونس: نسعى لنقل قصة نجاح مصر الملهمة بقيادة السيسي إلى تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وأبدت بودن خلال لقائها السيسي على هامش انعقاد "المؤتمر الدولي حول ليبيا" في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، اهتمام بلادها بنقل تجارب مصر التنموية إلى تونس من خلال التنسيق الثنائي المكثف في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية.

وأكدت اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

وبدوره أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لنجاح حكومتها في تجاوز مختلف التحديات الحالية التي تواجه تونس الشقيقة.

كما أكد على دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي الشقيق.

وشدد على استعداد مصر لتقديم كافة الامكانات الممكنة في هذا الإطار للجانب التونسي في إطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء.

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