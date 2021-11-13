أطعمة تحميك من الخرف وتعزز صحة الدماغ.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجدت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة المسببة للالتهابات يجعل الشخص أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة.



وهذا فضلا عن مشكلات في اللغة وتراجع القدرة على حل المشكلات ومهارات التفكير الأخرى مع التقدم في العمر، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

ونقل الموقع عن مؤلف الدراسة الدكتور نيكولاوس سكارميس، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا، اليونان، قوله: "وجدنا أن اتباع نظام غذائي لا يسبب الالتهابات يرتبط بخطر أقل للإصابة بالخرف".

وفي الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة Neurology، أكمل أكثر من 1000 شخص في اليونان، يبلغ متوسط أعمارهم 73، استبياناً لتحديد إمكانية تعرضهم للالتهابات وفقاً لنظامهم الغذائي، ولم يكن أحد من المشاركين مصابا بالخرف عندما بدأت الدراسة، ولكن 6% أصيبوا به خلال متابعة استمرت أكثر من 3 سنوات بقليل.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين حصلوا على أقل الدرجات في تقييم نظامهم الغذائي والذي يشير إلى أنهم اتبعوا نظاماً غذائياً أقل تسبباً في حدوث التهابات، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف من الأشخاص ذوي الدرجات الأعلى، إذ ارتبطت كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة الالتهاب الناتج عن تناول الغذاء بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%.

وتابع الموقع: "أولئك الذين حصلوا على أقل الدرجات استهلكوا حوالي 20 حصة من الفاكهة، و19 من الخضار، و4 من الفاصوليا أو البقوليات الأخرى، و11 من القهوة أو الشاي كل أسبوع، وفي المقابل، تناول الأشخاص الحاصلون على أعلى الدرجات حوالي 9 حصص من الفاكهة، و10 من الخضار، وحصتين من البقوليات، و9 حصص من القهوة أو الشاي في الأسبوع".

وأشار سكارميس إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على المزيد من الفاكهة أو الخضار أو الفاصوليا أو الشاي أو القهوة هو نظام أكثر مقاومة للالتهابات.

ولتعزيز صحة الدماغ، أوصى العلماء باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط التي تركز على اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة وزيت الزيتون، وأكدوا أن تناول التوت والخضروات والمكسرات والقمح الكامل والثوم والبصل والفلفل والطماطم وزيت الزيتون البكر والأسماك غير المقلية والدواجن يقلل من شدة أو مدة الالتهابات في الجسم والدماغ.

وأضاف الباحثون في الدراسة: "يجب أيضاً تجنب نمط النظام الغذائي الغربي، بما في ذلك تقليل تناول منتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة المقلية أو السريعة والمعجنات واللحوم الحمراء، إذ أنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات وتلف في الدماغ لا يمكن السيطرة عليهما، وفي حال حدث هذا الضرر، فإن احتمالية الإصابة بالخرف ستكون موجودة".