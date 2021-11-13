تكنوفيلز لحلول التكنولوجيا تستعد لإطلاق تطبيق wikwik الأول من نوعه في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة تكنوفيلز العالمية لحلول التكنولوجيا لاطلاق تطبيق wikwik الأول من نوعه في الامارات والمنطقة على نظامي اندرويد و IOS حيث سيكون منصة مثالية تجمع كافة العيادات المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة التي تعنى بتقديم الخدمات التجميلية بكافة أنواعها الجراحية وغير الجراحية، وتسعى الى استقطاب مليون متعامل في السنة الأولى ممن سيقومون بتحميل التطبيق للاستفادة من افضل الخدمات بأسعار تنافسية.



ولفتت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في الشرق الأوسط الى ان تطبيق wikwik سينطلق من الامارات باعتبارها الوجهة السياحية الأولى في المنطقة ومنها الى مصر والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج، حيث يوفر التطبيق خدمات تقدم للمرة الأولى في هذا المجال وتساهم في ترسيخ مفهوم السياحة العلاجية القائم على التنافسية الاحترافية، حيث يتماشى إطلاق التطبيق مع خطة دولة الامارات في تحقيق اعلى معدلات التقدم التكنولوجي وتوفير كافة الخدمات بتطبيقات تقنية متطورة.

وأكدت الشركة ان تطبيق wikwik سيعمل على تعريف وربط العملاء بالعيادات والمستشفيات والمراكز التجميلية في الدولة بنوعيه الجراحية وغير الجراحية عبر خاصية تحديد الموقع لمعرفة اقرب العيادات والمراكز التي تقدم الخدمة من محيط البحث او السكن ، حيث يوفر منصة مثالية لعرض تلك الخدمات واتاحتها للجمهور في أي مكان في العالم، إضافة الى تخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة لعرض خدماتها بكل سهولة، ومنح المشاركين إمكانية تغيير المعلومات والبيانات والعروض الخاصة بهم بشكل فوري عبر انشاء حساب مستقل لكل منهم داخل التطبيق ، كما يوفر التطبيق الية حجز المواعيد في اي وقت على مدار اليوم، كما سيلقى الضوء على الكفاءات العاملة في المركز مع امكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو وكذلك ارقام التواصل والعروض الخاصة وربطها بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

تضم خطة العمل على التطبيق اشراك عدد من مؤسسات المجتمع المدني سواء حكومية او خاصة، إضافة الى تخصيص جزء من عمل ودخل التطبيق للأعمال الخيرية بمشاركة الأعضاء مثل التبرع بعمليات جراحية لمصابي الحروق او التشوهات الخلقية، مقابل حملة دعائية كبرى للطبيب المتطوع بهذا الاجراء وغيرها من الخطط الترويجية التي تم وضعها.

ووفقا لدراسات الجدوى التي قامت بها الشركة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال من المتوقع ان يستقطب التطبيق 500 الف الى مليون عميل سنويا، وهو الامر الذي سيمنح تلك المؤسسات فرصة مثالية لاستقطاب المزيد من العملاء، خاصة في ظل المزايا الفريدة التي سيتمتع بها التطبيق منها التعاون مع شركات الطيران والسياحة لإتاحة الفرصة الى الراغبين في زيارة الامارات من الاطلاع على التطبيق والاستفادة منه، عبر تحفيز العملاء واستقطابهم ببرامج ومكافأت متميزة، كما سيضم شراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وبيع مستحضرات التجميل عبر منح العملاء هدايا مجانية لكل حساب جديد يتم انشاءه على التطبيق، اضافة الى منحهم نقاط ولاء على كل فاتورة يتم تحميلها على التطبيق واستبدالها بخدمات مجانية.