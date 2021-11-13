كل ما تريد معرفته حول فوائد الفستق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نصحت أخصائية التغذية والغدد الصماء الروسية أليونا باريدو بتناول المكسرات بشكل يومي.



وقالت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "المكسرات غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول".

وأضافت: "تحتوي أيضا على فيتامينات "A" و"E" لمساعدة بشرتنا على أن تبدو أصغر سناً، وتدعم المناعة وتحسن الرؤية".

وتابعت: "يحتوي الفستق على المغنيسيوم، الذي يساعد في التخلص من الإجهاد وتثبيت ضغط الدم".

وحذرت مَن يسعون لخفض وزنهم، قائلة: "السعرات الحرارية في الفستق كبيرة جدا بسبب الدهون، لذلك لا ينبغي الإفراط في تناوله. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من خلل في البنكرياس الامتناع عن تناول الفستق".