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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول فوائد الفستق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
نصحت أخصائية التغذية والغدد الصماء الروسية أليونا باريدو بتناول المكسرات بشكل يومي.
وقالت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "المكسرات غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول".
وأضافت: "تحتوي أيضا على فيتامينات "A" و"E" لمساعدة بشرتنا على أن تبدو أصغر سناً، وتدعم المناعة وتحسن الرؤية".
وتابعت: "يحتوي الفستق على المغنيسيوم، الذي يساعد في التخلص من الإجهاد وتثبيت ضغط الدم".
وحذرت مَن يسعون لخفض وزنهم، قائلة: "السعرات الحرارية في الفستق كبيرة جدا بسبب الدهون، لذلك لا ينبغي الإفراط في تناوله. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من خلل في البنكرياس الامتناع عن تناول الفستق".