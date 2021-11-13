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كل ما تريد معرفته حول فوائد الفستق

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول فوائد الفستق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

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نصحت أخصائية التغذية والغدد الصماء الروسية أليونا باريدو بتناول المكسرات بشكل يومي.

 

وقالت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "المكسرات غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول".

 

وأضافت: "تحتوي أيضا على فيتامينات "A" و"E" لمساعدة بشرتنا على أن تبدو أصغر سناً، وتدعم المناعة وتحسن الرؤية".

 

وتابعت: "يحتوي الفستق على المغنيسيوم، الذي يساعد في التخلص من الإجهاد وتثبيت ضغط الدم".

 

وحذرت مَن يسعون لخفض وزنهم، قائلة: "السعرات الحرارية في الفستق كبيرة جدا بسبب الدهون، لذلك لا ينبغي الإفراط في تناوله. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من خلل في البنكرياس الامتناع عن تناول الفستق".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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