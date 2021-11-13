فلاي دبي تشارك في دبي للطيران بإحدى طائراتها من بوينغ ماكس 8

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشارك فلاي دبي في معرض دبي للطيران للمرة السابعة ، من خلال عرض الطائرات الثابتة بإحدى طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8. وتمنح الناقلة من خلال هذا الحدث العالمي ، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر ، الفرصة امام زوار المعرض لتجربة منتجات فلاي دبي على متن الطائرة . بالإضافة إلى ذلك ، كشفت فلاي دبي النقاب عن حلة جديدة احتفالاً بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات حيث تشارك الطائرة في العرض الجوي الخاص بهذه المناسبة ضمن فاعليات معرض دبي للطيران.



وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “يسعدنا أن نعود إلى معرض دبي للطيران ، خاصة خلال هذا العام التاريخي الذي نحتفل فيه بالذكرى الخمسين لتأسيس دولتنا.عودة السفر الدولي والانفتاح على الرحلات الدولية بالتدريج مرة أخرى يمنحنا في صناعة الطيران فرصة للتفاؤل وليس هناك مكان افضل لمشاركة هذه المشاعر من الشركاء والقائمين على الصناعة في معرض دبي للطيران. كما ان الحدث يعد منصة فريدة لعرض طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس 8 التي توفر لمسافرينا تجربة متطورة سواء من حيث الكفاءة التشغيلية او المنتجات والخدمات على متن الطائرة".

وتعد الطائرة المعروضة واحدة من بين 18 من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ، وهي جزء من أسطول الناقلة الذي يتألف من 55 طائرة جميعها من بوينغ 737 ، والتي تضم أيضًا 34 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و 3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9. وتتمتع الطائرة بمدى طيران يصل إلى 6560 كم ، ومحرك LEAP-1B من شركة سي أف ام وكفاءة وقود محسّنة ، تم تصميم طائرة ماكس للمساعدة في تحسين الأداء العام للأسطول والمرونة التشغيلية. تم تحسين حجم الطائرة للسماح بمساحة أفضل في المقصورة التي تتميز بتصميم بوينغ الداخلي المبتكر. توفر الخطوط المتدفقة للجدران الجانبية المنحوتة برفق إحساسًا بالرحابة مما يجعل المقصورة اكثر رحابة ومريحة ويمكن تعديل نظام الإضاءة LED المبتكر وفقًا لمتطلبات الأجواء. ومنذ عودتها إلى الخدمة ، أكملت طائرات بوينج 737 ماكس التابعة لفلاي دبي أكثر من 23000 ساعة طيران.

تتسع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 ل 166 مقعدا في مقصورة الدرجة السياحية و 10 مقاعد في مقصورة درجة الاعمال ، مما يوفر تجربة متطورة على متن الطائرة للمسافرين وفق مساحات رحبة. تم تصميم مقعد درجة رجال الأعمال لتوفير مساحة إضافية وخصوصية بفضل غلافه المنحني العالي الذي يوفر الراحة والشعور بالخصوصية. كما تتميز أيضًا بقابليتها لتكون سرية مسطح ، وعند إمالة المقعد بالكامل يبلغ 78 بوصة ، مما يسمح للركاب بالنوم بشكل مريح. تم تجهيز المقعد أيضًا بشاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل للاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الترفيه. اما مقاعد الدرجة السياحية من ريكارو فيوفر الراحة من خلال مساحة مقعد فسيحة للركاب للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالرحلة.

واحتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، كشفت فلاي دبي النقاب عن ملصق جديد على طائراتها. وميزة هذا التصميم الجديد للملصق مستوحاة من شعار فلاي دبي ، بينما تتكسر الدائرة إلى مثلثات ملونة ترمز إلى الاحتفال بهذا الإنجاز الهام. تم دمج اللونين الأساسيين لفلاي دبي في التصميم ؛ حيث يرمز اللون البرتقالي إلى الشمس والرمال في الصحراء بينما يرمز اللون الأزرق إلى السماء والبحر لتعكس المناظر الطبيعية في دبي وخط سواحلها.

مع تخفيف قيود السفر تدريجياً وانفتاح المزيد من الدول على السفر الدولي ، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط و شبه القارة الهندية. استأنفت الناقلة مؤخرًا رحلاتها إلى نابولي وبراغ وزغرب كما اطلقت رحلات منتظمة الى كل من أنقرة وبودابست وليوبليانا وسالزبورغ وصحار ووارسو.

سيستمتع االمسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.