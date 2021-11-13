اخبار الخليج

كيا تقرر بيع السيارات الكهربائية في أوروبا اعتباراً من العام 2035

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيا تقرر بيع السيارات الكهربائية في أوروبا اعتباراً من العام 2035 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت شركة "كيا" ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، بيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتباراً من العام 2035، وفي الأسواق الرئيسية الأخرى اعتباراً من عام 2040م".

 

واشارت الشركة في بيان لها، الى انها تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 97 بالمائة من مستويات العام 2019 بحلول عام 2045، وتحقيق صافي انبعاثات صفري عبر سلاسل القيمة الخاصة بها، من الإنتاج إلى الخدمات اللوجستية والتخلص من النفايات.

 

وتهدف الشركة إلى استعمال الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري لتلبية متطلبات الطاقة في مصانعها في الخارج بحلول عام 2030، وفي كوريا الجنوبية بحلول عام 2040. ولتحقيق هذه الغاية، ستنشئ الشركة أنظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصانعها في كوريا والولايات المتحدة والصين والهند.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا