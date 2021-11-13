العقارب تهاجم سكان محافظة مصرية وتلدغ مئات الأشخاص... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وهاجمت العقارب المنتشرة بأعداد كبيرة المواطنين حيث لدغت 425 شخصا، حسبما نقل موقع "مصراوي" عن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأضاف حنفي إن الحصر النهائى لأعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حالة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس الجمعة بلغت 3 وفيات، و425 حالة إصابة بلدغات العقارب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في أسوان إنه تم إعطاء مصل العقرب إلى المصابين خلال 12 ساعة، كما تم تحويلهم إلى مستشفيات أسوان الجامعي ومستشفى كوم أمبو المركزي، ومستشفيات دراو ونصر النوبة وإدفو وأبو سمبل.

واختتم حنفي بقوله إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، كما جرى التأكد من توفر مصل العقرب في جميع المستشفيات والوحدات القروية، وتزويد الوحدات الصحية في القرى المتاخمة للجبال والصحراء بكميات إضافية.