مستشار رئيس الوزراء العراقي: الدين العام الخارجي انخفض إلى 20 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد صالح، في حديث مع وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت، أن العام 2022 سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

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وأشار صالح إلى أن الدين الداخلي ما زال الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 مرات "لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصريا، وليس له صلة بالجمهور".

ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن العام 2022 سيكون بلا ضائقات نظرا لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، إلى جانب ارتفاع إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً.