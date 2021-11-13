روسيا تسجل دواء محليا ضد فيروس كورونا يعطى بالحقن الوريدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية،الجمعة، دواء "أريبليفير" الذي يعتبر أول عقار مباشر محلي يعطى بالحقن ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقالت شركة "بروموميد" الروسية التي صممت الدواء، في بيان: "تلقى أول عقار محلي مباشر مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الحقن الوريدي أريبليفير (فافيبيرافير) شهادة تسجيل وسيتم توريده إلى المستشفيات في جميع المناطق بحلول نهاية العام".

وتفيد بيانات سجل المواد العقارية في روسيا بتسجيل "أريبليفير" يوم 12 نوفمبر 2021 مع السماح بإدخاله في السوق المحلي لمدة 5 سنوات.

وتم تصميم هذا العقار في مصنع "بيوخيميك" بمدينة سارانسك الروسية عام 2020، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة تم رفع حجم إنتاج العقار حتى الآن إلى مستوى مليون وحدة شهريا.