طريقة تحميل اللعبة الجديدة ببجي نيو ستيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث عشاق الألعاب الإلكترونية عن طريقة تحميل PUBG New State ببجي نيو ستيت، بعد الإعلان عن إطلاق الجيل الثاني من اللعبة.



يسأل عشاق اللعبة عن تنزيل ببجي نيو ستيت بعد إطلاقها رسميا في الساعات القليلة الماضية، وتعد اللعبة امتدادا للعبة ببجي الأصلية التي استطاعت أن تحوز على إعجاب الكثير من الشباب حول العالم.

لذلك يبحث كثيرون عن تنزبل لعبة PUBG New State للاستمتاع بتجربة جديدة، خاصة وأن اللعبة تحتوي على تحديثات رائعة في الجرافيك والملابس والأسلحة.

وتعتبر لعبة PUBG New State قائمة في الأساس على نفس فكرة لعبة ببجي موبايل الأصلية ولكن ببجي نيو ستيت أو ببجي الجديدة كما يطلق عليها، أكثر واقعية من لعبة ببجي الأصلية خاصة فيما يتعلق بطريقة اللعب والملابس والأسلحة والمركبات والخرائط المستخدمة بتقنية عالية جدا عن ببجي العالمية.

وتعتبر لعبة PUBG New State امتدادا للعبة Mobile PUBG والتي تعد واحدة من أبرز الألعاب الإلكترونية القتالية في مجال الفيديو حول العالم، ومن أهم الألعاب القتالية في مجال ألعاب الأندرويد وآبل ستور.

يمكن للراغبين في تحميل PUBG New State ببجي نيو ستيت التي تم إطلاقها رسميا منذ ساعات، التحميل من خلال جوجل بلاي أو من خلال أبل ستور، وذلك عن طريق الروابط التالية:

تعتبر ببجي نيو ستيت بمثابة الجيل الجديد للعبة ببجي موبايل، كما أن PUBG New State مستوحاة من العصر الحديث ومزودة بأحدث دقة للرسومات العالية، وتتطلب اللعبة أجهزة بمواصفات عالية.