الأرض تشهد أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن.. الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المنتظر أن يتابع عشاق الفلك أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن الأسبوع المقبل بين 18 و19 نوفمبر.



وسيحجب ظل الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر إلى حد كبير، ما يغطي جارنا القمري بالظلام.

وتظهر إحصائيات وكالة ناسا عن خسوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخسوف الجزئي لهذا الشهر سيكون الأطول في القرن حيث تبلغ مدته أكثر من 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية. وقارنت الأحصاءات ذلك بأطول خسوف كلي في القرن، والذي حدث في عام 2018 وامتد لما يقارب ساعة و43 دقيقة.

وشارك مرصد هولكومب في إنديانا رسما يوضح ما يمكن توقعه من الخسوف، والذي سيغطي معظم القمر. وكتب المرصد على "تويتر": "سيكون هذا أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما".

كيف يبدو الخسوف الجزئي

لا يتمتع خسوف القمر بنفس المظهر الدرامي مثل كسوف الشمس حيث يبدو أن شخصا ما يقوم بنحت ثقب أسود من جانب الشمس.

وأثناء خسوف القمر، يغمق القمر وأحيانا يتخذ لونا ضارب إلى الحمرة. وبالنسبة للخسوف الجزئي، فإن ظل الأرض لا يغطي القمر بالكامل. ومع ذلك ما يزال الخسوف الجزئي تجربة رائعة لعشاق الفلك حول العالم.

وقالت ناسا في تحديث لمراقبة السماء: "قد لا يكون الخسوف الجزئي للقمر مذهلا للغاية مثل الخسوف الكلي، حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض، ولكنه يحدث بشكل متكرر أكثر. وهذا يعني فقط المزيد من الفرص لمشاهدة تغييرات طفيفة في نظامنا الشمسي تحدث أحيانا أمام أعيننا".

سيكون الخسوف مرئيا على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية مساء يوم 18 نوفمبر وحتى الساعات المبكرة من صباح 19 نوفمبر.

وستعتمد أوقات المشاهدة الدقيقة على موقعك، وسيكون الخسوف مرئيا في أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ وألاسكا وأوروبا الغربية وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان. وستكون الولايات المتحدة الأفضل في متابعة الحدث.

ويمكنك التوجه إلى موقع Timeanddate.com للبحث عن موقعك للحصول على الأوقات التي يمكنك خلالها متابعة الخسوف.