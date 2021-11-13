وزير خارجية الأردن: لا توجد أي خطط لزيارة سوريا قريبا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الصفدي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، الجمعة: أن الجميع يتفق على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا.

وأوضح أن القرار الأممي رقم 2254 يعتبر مرجعية للحل السياسي في سوريا وهو ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله.

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وأكد الصفدي أن الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية سواء فيما يتعلق باستضافته لـ1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجودا على الحدود.

وحول قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح الوزير الأردني أنه ليس قرارا أردنيا بل هو قرار عربي.

وأشار الصفدي إلى أهمية تواجد دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا والشعب السوري واستقرار سوريا واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد على أن تحقيق الاستقرار في سوريا مهم لأن في ذلك مصلحة أردنية.

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