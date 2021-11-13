"أنصار الله" تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجُوبة بمحافظة مأرب".

وأضاف أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب"، مشيراً إلى أنه "سيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وذكر أن "الطائرة هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال العام الجاري".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن التحالف العربي استهداف منظومتي دفاع جوي لجماعة "أنصار الله" جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وفي 21 مارس/آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها تمكنت من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة لقوات التحالف العربي ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ إنطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس 2015.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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