مؤسس ويكيليكس يتزوج داخل السجن.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على تصريح بالزواج من شريكته ستيلا موريس داخل سجنه في لندن.



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وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أسانج يخضع للاحتجاز في سجن بلمارش في لندن منذ عام 2019، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراءات قانونية لتسليمه إليها.

ويشار إلى أن الاثنين التقيا حينما كان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور بلندن، في محاولة لتجنب تسليمه، لديهما طفلان. وقالت موريس لوكالة بي إيه ميديا: «أشعر بالارتياح لأن الصواب ساد وآمل ألّا يكون هناك المزيد من التدخل في زواجنا».

وقال متحدث باسم مصلحة السجون: «تم تسلم طلب أسانج ودراسته والتعامل معه بالطريقة المعتادة من قبل آمر السجن، كما هو الوضع مع أي سجين آخر».