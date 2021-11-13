بالارقام.. الصين تسجل رقماً قياسياً لتساقط الثلوج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

توفي شخص واحد إثر تساقط للثلوج وصل إلى رقم قياسي، شمال شرق الصين. وفي منطقة «تونجلياو» في إقليم منغوليا الداخلية، تساقطت ثلوج، لمدة 46 ساعة متتالية، وهي أطول فترة، منذ عام 1951، طبقاً لما ذكره التلفزيون الحكومي أمس. وأغلقت الطرق وتعطلت خطوط النقل، كما أغلقت المطارات والمدارس.

