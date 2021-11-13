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بالارقام.. الصين تسجل رقماً قياسياً لتساقط الثلوج

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. الصين تسجل رقماً قياسياً لتساقط الثلوج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

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توفي شخص واحد إثر تساقط للثلوج وصل إلى رقم قياسي، شمال شرق الصين. وفي منطقة «تونجلياو» في إقليم منغوليا الداخلية، تساقطت ثلوج، لمدة 46 ساعة متتالية، وهي أطول فترة، منذ عام 1951، طبقاً لما ذكره التلفزيون الحكومي أمس. وأغلقت الطرق وتعطلت خطوط النقل، كما أغلقت المطارات والمدارس.

 

ووصل ارتفاع الثلوج في بعض المدن في إقليم «منغوليا الداخلية» وإقليم «لياونينغ» المجاور، أكثر من نصف متر فوق سطح الأرض. وحشدت السلطات قوات شرطة شبه عسكرية من أجل إزالة الثلوج من الطرق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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