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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

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أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، ، لاستخدام علاجين لـ"كوفيد-19" قائمين على الأجسام المضادة، في أول موافقة تصدر عنها على هذا النوع من العلاجات.

 

وأفادت الوكالة أنها وافقت على علاج طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طوّرته "سيلتريون" الكورية الجنوبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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