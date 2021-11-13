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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، ، لاستخدام علاجين لـ"كوفيد-19" قائمين على الأجسام المضادة، في أول موافقة تصدر عنها على هذا النوع من العلاجات.
وأفادت الوكالة أنها وافقت على علاج طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طوّرته "سيلتريون" الكورية الجنوبية.