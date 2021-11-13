وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، ، لاستخدام علاجين لـ"كوفيد-19" قائمين على الأجسام المضادة، في أول موافقة تصدر عنها على هذا النوع من العلاجات.

