العراق... عملية من 8 محاور لملاحقة "داعش" في جبال حمرين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "السومرية نيوز" بيان الحشد الشعبي الذي جاء فيه: "قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة ب‍طريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين ب‍ديالى لملاحقة فلول داعش".

وبحسب البيان، فقد انقسمت المحاور الشمالية والشرقية، حيث أسندت مسؤولية أربعة منها إلى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى.

وشاركت في العملية الأمنية كذلك المديريات المساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.

وجاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط عناصر تنظيم داعش والمشاهدات اليومية وتعقب خلاياه التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة، حسبما أكد البيان.