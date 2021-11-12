"أصبح صوتا من الماضي"... تغريدة "غامضة" لقرقاش تثير حيرة متابعيه

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب أنور قرقاش مساء اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر: "أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات".

وأضاف: "سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع".

وتساءل مغردون عن هوية الشخص الذي قصده قرقاش في تغريدته، فيما لم يصدر عن الأخير أي توضيح.

وفي العاشر من فبراير/شباط من العام الجاري، تم إعفاء قرقاش من منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد 13 عاما قضاها في المنصب، وتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان، خلفا له.

ووقتها أعلن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، تعيين قرقاش مستشارا دبلوماسيا لرئيس الإمارات، عبر تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية.