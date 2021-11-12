الكويت... العثور على جثة شابة وافدة داخل دورة مياه مغلقة

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة وافدة نيبالية للوقوف على أسباب وملابسات مايشتبه بعمل جنائي وراء الوفاة. وفقا لصحيفة "الأنباء" المحلية.

وأبلغ مصدر أمني بأن الجثة تم العثور عليها في حمام مغلق، تم كسر الباب بواسطة مباحث الفروانية إثر بلاغ من خال المتوفاة .وتم تسجيل القضية اشتباه قتل .يذكر أن المتوفاة من مواليد 1989.

وتسجل الكويت باستمرار حالات عنف تتنوع المشاجرات الجماعية في الشوارع وعمليات طعن، أو حالات إطلاق نار تنتهي غالباً بالموت أو بالإصابة بعاهات مستديمة ما دفع ناشطين كثيرين إلى المطالبة بالإسراع في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.