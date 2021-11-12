السودان... مصابي ثورة ديسمبر يتوجهون إلى القاهرة لتلقي العلاج

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STRINGER
من جانبهم تحدث عدد من المصابين المغادرين اليوم عن تقديرهم و امتنانهم للسيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لسرعة استجابته وتبنيه من خلال مبادرته بالرعاية الكاملة والشاملة لهم في كل مراحل العلاج.
كما دعا المتحدث باسم المجموعة الثانية المغادرة اليوم كل زملاءه من الثوار والكنداكات من مصابي ثورة ديسمبر الاتصال باللجنة التي كونها القائد العام للقوات المسلحة بالقيادة العامة لاستقبال كل المصابين لتكملة إجراءات علاجهم بالداخل و الخارج ..