السودان... مصابي ثورة ديسمبر يتوجهون إلى القاهرة لتلقي العلاج

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STRINGER

الخرطوم - سبوتنيك. الجدير بالذكر أنه كانت قد غادرت الدفعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر إلى القاهرة في الرابع و العشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفور وصولهم تم استقبالهم رسميا من قبل القنصل العسكري بسفارة السودان بالقاهرة وإشرافه على جميع الترتيبات اللازمة.

من جانبهم تحدث عدد من المصابين المغادرين اليوم عن تقديرهم و امتنانهم للسيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لسرعة استجابته وتبنيه من خلال مبادرته بالرعاية الكاملة والشاملة لهم في كل مراحل العلاج.

كما دعا المتحدث باسم المجموعة الثانية المغادرة اليوم كل زملاءه من الثوار والكنداكات من مصابي ثورة ديسمبر الاتصال باللجنة التي كونها القائد العام للقوات المسلحة بالقيادة العامة لاستقبال كل المصابين لتكملة إجراءات علاجهم بالداخل و الخارج ..