القوات العراقية تضبط شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت خلية الإعلام الأمن في تغريدة على "تويتر": " على ضوء معلومات استخبارية وتعاون المواطنين بوجود عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية ضمن قاطع مسؤولية لواء 44 فرقة المشاة الحادية عشرة، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل من قبل مفارز الفرقة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء واستخبارات الداخلية ومكافحة إجرام الأعظمية".

وتشير تقارير مختلفة إلى تجارة البشر في العراق، بأنواعها المختلفة سواء كانت تجارة الأطفال، الذين يعرضون عادة للتبني غير القانوني، أو الاستغلال في أنشطة غير قانونية مثل التسول والسرقة، أو تجارة "الرقيق الأبيض" كما يطلق على المتاجرة بالفتيات للاشتراك في أنشطة مثل الدعارة، أو تجارة الأعضاء البشرية، التي تنقسم إلى بيع طوعي للأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية، أو بيع قسري لتلك الأعضاء.