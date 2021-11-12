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السعودية.. إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل شاحنة.. فيديو 

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، مساء اليوم الجمعة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها نجاحها في إحباط محاولة تهريب ما يزيد عن 2.3 مليون حبة كبتاغون.

وأوضحت الهيئة السعودية أنه عُثِر على هذه الكمية الكبيرة من حبات الكبتاغون مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر منفذ الحديثة، حيث حاول المهربون وضع هذه الحبوب داخل تجويف في أرضية الشاحنة، إذ عمدوا على تجهيز هذه الأرضية بهدف التهريب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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