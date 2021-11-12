شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر قائدي المركبات من 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي المركبات من 4 تصرفات خاطئة عند الازدحامات. وأوضح حساب “المرور السعودي” الرسمي على تويتر تلك السلوكيات الخاطئة والتي تتمثل في: “التنقل من مسار لآخر، عدم ترك مسافة آمنة، إساءة استخدام منبة المركبة، التجاوز من أكتاف الطريق”.

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