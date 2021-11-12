حقيقة قرار الحكومة المصرية صرف 25% فقط من المقررات التموينية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الأخبار المتداولة بخصوص صرف 25% فقط من المقررات التموينية غير صحيحة.

وقال البيان: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بصرف 25% فقط من المقررات التموينية المخصصة لأصحاب بطاقات الدعم التمويني تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لها".

وأوضح البيان أن "معدلات صرف السلع التموينية تسير بشكل منتظم وطبيعي وكالمعتاد شهرياً، حيث يتم صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل".

ولفت إلى أن الصرف يتم "بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع ضخ كميات وفيرة منها بمنافذ الصرف وبقالي التموين على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام عمليات الصرف".

وأكد البيان على أنه "يجرى العمل على تكثيف المعروض من السلع الغذائية في 38 ألف منفذ ومجمع استهلاكي ومحل بقالة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، ويتم يومياً طرح 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وذلك لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة المحتكرين، مع الالتزام بثبات الأسعار وعدم تحريكها، فضلاً عن تنظيم حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه".

وناشد البيان "وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة".

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