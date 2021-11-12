صورة نادرة للملك فهد بن عبد العزيز خلال زيارة لمدرسة بريطانية قبل 67 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي للملك فهد بن عبد العزيز، أول أمس الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة نادرة من زيارة العاهل السعودي الراحل لمدرسة كيدز بروك، في العاصمة البريطانية لندن، في العام 1954.

وكانت زيارة الملك فهد للمدرسة البريطانية إبان توليه مهام وزارة المعارف السعودية، آنذاك، حيث ظهر في الصورة وهو يتحدث إلى إحدى الطالبات في المدرسة.

ويذكر أن الملك فهد تم تعيينه وزيرا للمعارف عام 1953، وبعدها بمنصب وزير الداخلية في العام 1962، في وقت تم تعيينه وليا للعهد في العام 1975، إلى أن بويع ملكا للمملكة بعد وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز، في العام 1982.

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