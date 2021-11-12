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وكالة: عجز الميزانية‭ ‬في المغرب يبلغ 51.2 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الوزارة أن مستوى العجز هو نفسه المسجل في نفس الفترة من عام 2020، بحسب رويترز. 

© AFP 2021 / FADEL SENNA

ويواجه المغرب تحديات اقتصادية فرضتها جائحة ، والذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.

في يوليو/تموز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4,6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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