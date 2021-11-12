ما تأثير التمارين الرياضية عالية الشدة على أجسادنا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تتكون تمارين ”الهيت“ (HIIT) أو ما يُعرف أيضا بـ ”التدريب المتواتر عالي الكثافة ”أو ”عالي الشدة“ من فترات قصيرة من التمرين المكثف تتخللها فترات راحة.



وقد تختلف فترة ”التدريب المتواتر عالي الكثافة“ من أقل من 45 ثانية إلى بضع دقائق، على أن تليها فترة استراحة أو تمرين خفيف لفترة زمنية مماثلة قبل تكرار التسلسل.

ويقول خبراء في التمارين الرياضية، أنه وفقا لهذه التمارين، يمكن ركوب الدراجة أو الجري أو السباحة أو القفز أو ممارسة أية تمارين هوائية لبضع دقائق بجهدٍ عال، ثم الإبطاء أو التوقف للراحة لبضع دقائق أخرى، وفقا لموقع ”نيويورك تايمز“.