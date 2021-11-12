الرئيس التونسي يحذر من أطراف تسعى إلى تأجيج الأوضاع بعد احتجاجات

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة التونسية، أكد سعيد على أهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها تونس، داعيا، في هذا السياق، إلى ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس التونسي إلى أن مسألة النفايات تتعلق بكل جهات البلاد وسيتم العمل على التوصل إلى حلها في أقرب وقت.

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كما استمع سعيد إلى المقترحات التي تم التقدم بها والتي سيتم دراستها مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكل المواطنين.

وتشهد بلدة عقارب الواقعة في وسط شرق تونس لليوم الرابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات، حيث تجددت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ينددون بإعادة السلطات فتح مكب للنفايات كانت أغلقته نهاية أيلول/سبتمبر.

ويؤكد سكان عقارب أن نفايات المكب تتسبب في تلوث الهواء فضلا عن إصابة العديد بأمراض تنفسية.

وكانت السلطات التونسية قد أقامت المكب في نهاية العام 2007 وبدأ سكان المنطقة يطالبون بإغلاقه منذ العام 2013.

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