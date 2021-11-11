نصر الله: المناورات الإسرائيلية المتكررة شمالي فلسطين تعكس قلقا إسرائيليا من لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال نصر الله خلال كلمة متلفزه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد": إن "المناورات الإسرائيلية المتكررة في شمال فلسطين المحتلة تعكس القلق الإسرائيلي من لبنان، وتعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل".

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وأضاف نصر الله: "الإسرائيليون يدركون قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية. إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فستكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على كيان الاحتلال". نصر الله يعلق على أزمة الوزير قرداحي

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني ردة فعل السعودية على تصريحات الوزير جورج قرداحي بأنه موقف "مبالغ فيها جدا"، لافتا إلى أن "العديد من المسؤولين الأمريكيين والعرب والأمين العام للأمم المتحدة وصفوا الحرب في اليمن بتعابير أقسى مما قاله قرداحي ولم نر أي ردة فعل سعودية".

وقال نصر الله: "أيدت موقف وزير الاعلام قرداحي بعدم الاستقالة أو الإقالة، لأن أول الوهن كان باستقالة وزير الخارجية السابق شربل وهبي، وهذا كان خطأ؛ لأن السعودية قابلت هذه الخطوة بمزيد من السلبية"، حسب تعبيره.

وفيما شدد على أن "المطالب السعودية في لبنان لن تنتهي"، تساءل عن ماهية "المصلحة الوطنية" التي يطلبون من خلالها باستقالة وزير الإعلام، قائلا: "هل هي إذلال وانتقاص سيادة لبنان؟".