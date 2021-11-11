السعودية تدعو الأطراف الإثيوبية المتنازعة لوقف القتال

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / Yves Herman

ودعت الوزارة كافة الأطراف لوقف القتال وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين.

كما دعت الخارجية السعودية للعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية.

وحثت أطراف النزاع على السماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول لمناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

يدور الصراع في شمال إثيوبيا منذ عام، عندما شنت أديس أبابا حملة عسكرية ضد الجبهة التي تحكم إقليم تيغراي بدعوى تعديها على وحدات للجيش الوطني، وتوسعت دائرة الحرب أخيرا، ما أثار مخاوف دولية.

أعلنت الجبهة تحالفها مع فصائل سياسية وعسكرية في الأسابيع الأخيرة، وقالت إنها بصدد الزحف نحو العاصمة لإسقاط حكومة آبي أحمد، والتي ردت بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء العسكريين المتقاعدين وحث المدنيين على حمل السلاح.