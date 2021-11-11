شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «الهدا» احترازيًا بالاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911” مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيا بالاتجاهين، بسبب الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.