المنفي من باريس: المجلس الرئاسي الليبي نجح في القيام بجميع استحقاقاته

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المنفي: المجلس الرئاسي نجح في تنفيذ الاستحقاقات التي أوكلت إليه بما في ذلك استعداده لتسليم السلطة لاحقًا لجسم منتخب بانتخابات نزيهة مستقلة".

تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الليبي جاءت في كلمة له خلال مشاركته في منتدى باريس للسلام.

وتابع المنفي: "البلاد كانت مقسمة، وتشهد العديد من الصراعات، وقد نجح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار، كما تم الإعلان عن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي تزامن مع إطلاق سراح عدداً من الذين انتهت محكومياتهم".

وأوضح أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، "يعد عملًا منوطًا باللجنة الأمنية المشتركة (5+5)، واللجنة قد وضعت برنامجاً لإنجاز مهامها".

وأثنى المنفي على الدور الفرنسي، ودعوته لعقد مؤتمر باريس، آملاً أن تساعد نتائجه الليبيين للوصول إلى الاستقرار والانطلاق نحو الانتخابات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل مساء أمس للعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمشاركة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يعقد غداً الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس.

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