مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفات أمريكية في طريقها إلى الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل توجه رسالة جديدة إلى إيران، مفادها مرافقة مقاتلات إسرائيلية من نوع "F-15" لقاذفتين أمريكيتين من نوع "B-1b" في طريقها إلى منطقة الخليج.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الطائرات الإسرائيلية رافقت تلك القاذفات الأمريكية خلال عبورها سماء إسرائيل، في طريقها إلى الخليج، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لم تكتف بإرسال قاذفات أمريكية فحسب، وإنما رافقت معها طائرة للتزود بالوقود، وهي الرحلة التي تأتي في سياق التعاون والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

ويذكر أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15"، قد رافقت قاذفة أمريكية من طراز "B-1B" فوق سماء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج، وذلك في الثلاثين من الشهر الماضي.

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