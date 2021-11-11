قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل مجلس السيادة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لتلفزيون السودان الرسمي، فإن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يُشكّل المجلس السيادي.

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يذكر أن البرهان فرض في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وكانت أمريكا، قد أعلنت في وقت سابق، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.

وتعهد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي بالالتزام والمحافظة على التحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.

كما صرح مصدر سوداني مسؤول، الأسبوع الماضي لـ"سبوتنيك"، بأن التوصل إلى توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد "بات قريبًا جدًا".

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