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إعلام: السعودية تستدين 3.25 مليار دولار من مستثمرين دوليين

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دبي - محمود عبدالرازق - وحصلت الرياض على ملياري دولار عبر صكوك يصل أجلها إلى 9 سنوات ونصف السنة، وبفائدة تصل إلى 4.25%، بحسب ما أظهرته وثيقة رسمية اطلعت عليها شبكة "سي إن بي سي عربية".

في الوقت نفسه، كشفت الوثيقة عن جمع ما قدره 1.25 مليار دولار عبر السندات الدولية، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه المملكة إلى نحو 3.25 مليار دولار.

يأتي ذلك تأكيدا لتقارير، كشفت في وقت سابق عن عزم السعودية العودة إلى أسواق الدين العالمية للاستفادة من تراجع الفوائد فيها. قالت مصادر للشبكة إن السعودية كانت تستهدف جمع ما بين 4 إلى 8 مليارات دولار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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