دراسة: التغذية الصحية تؤثر إيجابي على الصحة النفسية للطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

للتغذية الصحية بتأثير إيجابي على الصحة النفسية للطفل، وفق دراسة حديثة لجامعة "إيست أنجليا" البريطانية على ما يقرب من 9000 طفل من حيث السعادة والقدرة على الاسترخاء والعلاقات الشخصية والعلاقات الأسرية الإشكالية.



وأظهرت نتائج الدراسة أن الأطفال، الذين تناولوا خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميا، حصلوا على درجات أعلى من أقرانهم، الذين لم يتناولوا هذه الحصص.

ومن جانبها أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات يحتاج إلى 230 غراماً من الخضروات و210 غراماً من الفاكهة يومياً.

وفي سن 13 عاما يحتاج الجسم إلى 320 غراماً من الخضروات و300 جراما من الفاكهة للفتيات و390 غراماً من الخضروات و360 غراماً من الفاكهة للفتيان.