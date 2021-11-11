مصرع شخصين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المعلومات الأولية فإن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر في التفجير الانتحاري.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مغادرة السيارة التابعة لقوات الاتحاد الإفريقي قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية في العاصمة مقديشو، وهو التفجير الثاني خلال أقل من 12 ساعة، حيث وقع التفجير الأول في مديرية ودجر جنوب العاصمة حيث أصيب 3 عناصر شرطة صوماليين، في انفجار استهدف نقطة أمنية في مقديشو، ونجم عن لغم أرضي، وتم نقل العناصر المصابين إلى المستشفى فورا.

وذكر شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة استهدفت رتلا عسكريا لبعثة حفظ السلام في الصومال"أميصوم" أثناء عبورها.

​وقتل 12 جنديا صوماليا بتفجير وقع، الشهر الماضي، في العاصمة الصومالية مقديشو، بينهم مسؤول كبير في المخابرات.

وقالت حركة "الشباب" الإرهابية (المحظورة في روسيا) التي تبنت التفجير، إن الهجوم أسفر عن مقتل 12 جنيدا من بينهم مسؤولان في وكالة المخابرات والأمن القومي في الصومال "نيسا".

وبحسب الحركة، من بين القتلى، القائد في المخابرات ورئيس أمن منطقة دينيلي، فركسان نور راج، حيث لم يتم تأكيد مقتله بشكل رسمي.