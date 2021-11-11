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وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية تشارك في المؤتمر التدريبي الثامن والخمسين للجمعية الدولية للنساء الشرطيات (IAWP) بجمهورية إندونيسيا

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : شاركت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية في المؤتمر التدريبي الثامن والخمسين للجمعية الدولية للنساء الشرطيات (IAWP) الذي عُقد في جمهورية إندونيسيا خلال الفترة (7-10 نوفمبر 2021م) .
وقد كانت مشاركة المرشحات السعوديات افتراضية في ضوء التعليمات الصادرة بمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب جائحة إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها ، حيث مثّل المملكة العربية عدد من منسوبات وزارة الدفاع.
وجرى خلال المؤتمر مناقشة أهم القضايا التي تواجه الشرطيات على المستوى الدولي وسبل حلها، وكان أبرزها : “النساء والقيادات” وكان المتحدث الرسمي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، و “التحقيق العلمي ضد الجرائم الإلكترونية”، و “المرأة في المناصب الصعبة والمرأة في العمل الشرطي”، و “المرأة والسلام والأمن”، و “دور المرأة في العمل الشرطي”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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