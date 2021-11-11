شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح عدد الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وحالات التعافي والوفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 51 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس كالتالي: