قرار جديد من سفارة السعودية في بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب قناة إم تي في فإن سفارة الرياض في بيروت ستشدد في الأيام المقبلة إجراءاتها على إصدار التأشيرات.

ونقلت القناة عن مصادرها أن "الخطوات التصعيدية التي تفرضها ​السعودية​، تزامناً مع ​الأزمة​ الحادة مع ​لبنان​، ستشتدّ في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة ​الرياض​ في ​بيروت​ على الحالات الإنسانيّة فقط".

يشار إلى أن "وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر"، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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