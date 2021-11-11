مصر... تطورات جديدة بشأن إنتاج السيارة الكهربائية بعد توقف المفاوضات مع الشريك الصيني

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة، إن "مشروع إنتاج السيارة الكهربائية ما زال مستمرا، ويتم توفير حزمة من المحفزات، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر"، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم.

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وأضافت الوزارة، إنها وقعت اتفاقا إطاريا في يناير/ كانون الثاني، الماضي، مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة طراز "E70"، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020.

وأوضحت الوزارة المصرية، أنه "كان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية)، خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا".

وأشارت الوزارة إلى أن المفاوضات توقفت نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية، لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.

وتابعت: "الأمر الذي دفعنا مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات، إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

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