السعودية تطلق تحذيرا عالي الخطورة لمستخدمي "آبل"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلاله أن شركة آبل أصدرت تحديثا جديدا من أجل معالجة عدد من الثغرات في المنتج (iCloud) لنظام (Windows 13).

وأوضح المركز السعودي للأمن السيبراني أن هذا المنتج متوفر للمنتجات التالية (Windows 10) وما بعده، أيضا، محذرا من أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وقد أوصى المركز السعودي بوجوب تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت آبل توضيحا لهذا التحديث.

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