الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب 300 كيلوغرام مخدرات قادمة من مصر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن قواته العسكرية رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه بلاده.

وأوضح أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من إحباط محاولة تهريب المخدرات، وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام منها، وهي المحاولة التي تقدر قيمتها بحوالي 5 مليون شيكل.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الكمية من المخدرات تم تحويلها إلى الشرطة الإسرائيلية.

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