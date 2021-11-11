شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يواصل الانتشار حول العالم (بالأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 252 مليونا و178 ألفا و495 مصابا، حتى صباح الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و89 ألفا و307 حالة، فيما تعافى 228 مليونا و248 ألفا و668 حالة.

سجلت ألمانيا 50196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي يشهد قفزة يومية في الحالات، فيما تجتاح موجة من الإصابات بكوفيد-19 البلاد.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 4.89 مليون.

واتفقت الأحزاب الألمانية الثلاثة المشاركة في محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل على عدم تمديد حالة الطوارئ على المستوى الوطني رغم الموجة الرابعة من الإصابات.

وبدلا من ذلك قدمت الأحزاب الثلاثة مشروع قانون يوم الإثنين لتعديل التشريع الحالي بما يسمح بالاستمرار في تطبيق إجراءات مثل فرض وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة حتى مارس آذار المقبل.

ومن المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب الخميس والتصويت عليه في جلسة خاصة بعد ذلك بأسبوع.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مقارنة مع 54 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 39 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 35 مقارنة مع 39 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98001 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة بالمكسيك بتسجيل 264 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات بسبب الجائحة إلى 290374.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 921 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 340269 من ضمنهم 284993 حالة تم شفاؤها، و19249 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 388 ألفًا و351 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3033 وفاة.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1278751 إصابة، منها 23270 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28575 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1226906 حالة.

سجلت الجزائر 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 74 حالة تعاف و6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 207506 والمتعافين 142406 حالة والوفيات 5961.

سجلت تونس 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيانٍ الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715.396، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.294.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 13 ألفا و91 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليونا و 401 ألف و670 حالة، بحسب الوزارة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 340 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفا و189.

سجلت فرنسا 11 ألفا و945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و346 ألفا و277 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و3 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 100 مليون و250 ألفا و530 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.