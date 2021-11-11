إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن واقعة فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية الخاصة بالتحقيق في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، بدأت أعمالها بالاستماع لشهادات ضباط مصلحة السجون في البلاد.

© REUTERS / Israeli Prison Services

وأوضحت الصحيفة أن غوندار بيركوفيتش، رئيس التخطيط اللوجستي، هو أول شخص أو مسؤول إسرائيلي سيمثل أمام لجنة التحقيق، من أجل تقديم معلومات كاملة عن السجن ومخطط بنائه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شرعت في تحصين وحماية أحد أشد سجونها تحصينا، بعد نجاح 6 من الأسرى الفلسطينيين في اختراقه، الشهر الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شعبة الهندسة والبناء بالوزارة قامت بالتنسيق مع دائرة السجون بمشروع حماية وتحصين سجن جلبوع، على خلفية واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من السجن نفسه، في السادس من شهر سبتمبر الماضي.

وأفادت الوزارة بأن المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي 8 ملايين شيكل، يقوم على تقوية وتدعيم البنية التحتية للسجن الإسرائيلي، فضلا عن وضع أو صبَّ الخرسانة في الزنازين، وتحسين حمايتها.

ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من الشهر الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور حوالي 14 يوما من عملية الهروب.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك