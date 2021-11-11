شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة تكشف عن 7 سمات تؤكد عدم موثوقية المتاجر والتطبيقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، عن 7 سمات تؤكد عدم موثوقية المتاجر والتطبيقات الإلكترونية.

وأوضحت التجارة، أن هذه السمات تتضمن: استخدام المتاجر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، ولا تضع بيانات أو أرقام الخليج 365، مع اكتفائها بعناوين عشوائية.

ومن ضمن السمات، أن هذه المتاجر تضع تقييمات وهمية للمنتجات، وتسوّق لتخفيضات وعروض وهمية، إلى جانب اشتراطها التواصل معها عبر البريد الإلكتروني فقط، وعدم امتلاكها سجلات تجارية، وأنها غير مسجلة في منصة معروف.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تتبع هذه المتاجر، بغرض حجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.