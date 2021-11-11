تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في منتجات «آبل»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في منتجات آبل. وأوضح المركز أن الثغرات تمكن المهاجم من استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة. وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت آبل توضيحًا لهذه التحديثات.

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