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ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و323009.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                760184                       46755682

 

الهند                                461849                         34388579

 

البرازيل                           609756                         21897025

 

المملكة المتحدة                 142338                     9406001

 

روسيا                             505015                          8911713

 

تركيا                              72475                            8286916

 

فرنسا                          118023                              7232157

 

إيران                           127686                             6012408

 

الأرجنتين                      116165                               5299418

 

إسبانيا                            87617                               5038517.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات                     عدد الإصابات

 

23 - العراق                   23415                           2066042

 

40 - المغرب                   14729                           947761

 

44 - الأردن                    11156                             880943

 

48 - الإمارات                  2142                             740572

 

49 - تونس                   25294                             713523

 

50 - لبنان                      8556                               647778

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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